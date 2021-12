- Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition est sorti

Publié le Mercredi 8 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Retour sur la piste

Microids vient de sortir Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, les consoles Xbox One, Xbox Series X|S. Après s'être vendu à plus d'un million d'exemplaires surt Nintendio Switch, le jeu est donc désormais disponible sur de nouvelles plateformes, avec des bonus.Plus de 250 courses, plus de 50 véhicules licenciés, un jeu remasterisé, le mode Porsche Series, le mode Endurance, une gestion d'écurie, même en ligne... et du jeu en local à 4 sur un écran splitté... Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition comprend tous les DLC de Gear.Club Unlimited 2.Aucune niouvelle vidéo n'a été mise en ligne pour promouvoir la sortie du jeu, alors on vous colle celle de la version Nintendo Switch.