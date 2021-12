(TEST) Disque WD Black D30 Game Drive SSD

Publié le Mercredi 8 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un joli disque dur pour PC et consoles

Théo sauvegarde plein de trucs et les garde précieusement sur un disque dur. Il passe son temps à tout sauvegarder. Il était donc le plus apte à tester un disque dur externe.Il sauvegarde des photos de vacances, du boulot, des jeux vidéo, des documents officiels, des documents moins officiels, des screenshots de jeu, des projets, des documents excel, de la musique...Mais surtout, Théo sauvegarde des films pornos japonais. PLEIN de films pornos japonais. Des films de partouzes avec des tentacules, des monstres dotés de vingt pénis, de serpents vicieux et de dragons nymphomanes.Mais sinon, Théo a testé un disque dur.Imaginez juste la gueule de l'attaché de presse qui a récupéré le produit, vu que Théo avait oublié de tout effacer avant de le rendre...