- Afterimage, un metroidvania 2D dessiné à la main

Publié le Jeudi 9 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est beau

Développé par Aurogon Shanghai, dont le nom vous indique la provenance du studio, Afterimage est un metroidvania 2D dessiné à la main qui sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, et PC.Vous incarnez Renee, une héroïne dans le monde mystique d'Engardin.15 environnements sont à parcourir, chacun avec ses ennemis et son gameplay. Renee est dotée de deux armes principales et d'une arme secondaire et elle peut passer de l'une à l'autre en plein combat. Elle affrontera près de 150 adversaires différents, sans oublier les pièges et puzzles qui émaillent les niveaux.Le jeu est prévu pour la fin 2022.