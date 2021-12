- Spider-Man : Across The Spider-Verse se fait une toile

Publié le Jeudi 9 décembre 2021 à 10:15:00 par Sylvain Morgant

Miles + Gwen + Miguel = amour

Suite du génialissime Spider-Man : Into the Spider-Verse (qui est titré Spider-Man : New Generation en France) sorti en 2018, Spider-Man : Across The Spider-Verse viens de dévoiler son tout premier teaser.Au programme de cette très courte mais très alléchante vidéo, Gwen qui rend visite à un Miles qui n'a pas oublié sa copine d'un autre univers et une séquence de poursuite/baston entre Miles et l'un des nouveaux venus de ce film, le futur chouchou de ces dames, Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099, doublé en VO par Oscar Isaac.Et la grosse surprise c'est qu'il n'y aura pas un mais deux films Spider-Man : Across The Spider-Verse ! La partie un sortira en octobre 2022 et la partie deux en 2023.