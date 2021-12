- Nvidia dÃ©fonce Horizon Zero Dawn et God of War sur PC

Publié le Jeudi 9 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Plein la gueule

Horizon Zero Dawn est désormais compatible DLSS sur les cartes Nvidia sur PC. Les jeux Lemnis Gate, Icarus, Diablo 2 : Resurrected et Chorus sont aussi de la partie.Pour rappel, le DLSS accélère les fréquences d'images dans les jeux tout en gardant le même niveau de détails. Cette technologie de rendu AI via les processeurs Tensor Core AI dédiés se trouvent exclusivement sur les GPU GeForce RTX.La liste des jeux et applications prenant en charge NVIDIA DLSS peut être consultée sur le site de la marque . Plus de 140 jeux et applications en bénéficient aujourd'hui.Pour Horizon Zero Dawn, cela se traduit par une augmentation des performances de plus de 50%.Pendant qu'on y est, on vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce sur God of War, expliquant les spécificités liées aux cartes Nvidia, et pousser des "ooooh" et des "aaaaaaah", comme quand on regarde un feu d'artifice.