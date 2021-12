(TEST) The Artful Escape (Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Jeudi 9 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Keep on rockin'

Vincent a toujours rêvé de se produire sur scène, de jouer de la guitare devant des milliers de personnes, de faire hurler les filles de plaisir, de recevoir des petites culottes en cadeau, et de suffoquer devant tant d'amour et d'admiration.Parfois, la vie est une pute.Vincent se produit chez lui, uniquement. Il joue de la serpillère devant sa femme et ses gosses. Sa fille hurle dès qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Il pateauge dans les couches sales. Et il suffoque devant leur odeur...Heureusement, si la vie est une pute, le jeu vidéo peut être un préservatif.