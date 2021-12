KEO : un jeu de course Ã  la Mad Max

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Et tout le monde sait qu'il est libre, Max

Redcatpig et Digital Matters Publishing ont lancé le jeu KEO en accès antcipé sur Steam . Contrairement à ce que son nom peut laisser entendre, il ne s'agit pas d'un jeu de baston mais d'un jeu de courses se déroulant dans un univers post-apocalyptique. un peu à la Mad Max, avec des véhicules complètement barrés - et armés - vous allez devoir non seulement terminer premier mais aussi défoncer, au sens propre, tous les adversaires.Il s'agit d'un jeu multijoueur, avec plusieurs modes de jeux et bien entendu, une personnalisation importante de vos bolides. Prix de vente, 9,99 €.