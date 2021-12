- Découvrez Le Seigneur des Anneaux : Gollum

Publié le Vendredi 10 décembre 2021 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Vivement que sa coiffure devienne à la mode

Développé par Daedalic Entertainment et coédité par Daedalic et NACON, Le Seigneur des Anneaux : Gollum est prévu pour 2022, sans plus de précision, sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch et PC.Il s'agira d'un jeu d'action-aventure-infiltration. On y incarnera Gollum, bien entendu, dans le but de retrouver l'anneau qu'il a perdu. Il va falloir tenter de le récupérer. Des choix de comportement seront aussi proposés, qui feront ou non définitivement basculer Gollum dans la folie.Et une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.