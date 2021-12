Publié le Samedi 11 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Restez chez vous

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Alors que la 5ème vague est une sorte de gigantesque tsunami, vous risquez à votre tour d'être contaminés. Et tout ça pour quoi ? Parce que vous vous serez rendus dans un centre commercial bondé, avec des mongoliens incapables de porter leur masque plus de 30 secondes, dans le but d'acheter des cadeaux à la con à des personnes que de toute manière vous n'aimez pas.Restez chez vous.Et jouez aux jeux vidéo.Quant à savoir lesquels...