Edge Of Eternity sur Nintendo Switch, Xbox et PlayStation en février

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Avec des chats géants

Midgar Studio a annoncé la sortie de son jeu Edge Of Eternity le 10 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sortira aussi le 23 février sur Nintendo Switch, mais en version Cloud (pas de cartouche, tout en streaming).Le jeu est sorti sur PC en juin de cette année.Ce JRPG vous transporte dans un monde fantasy ravagé par de nombreuses guerres. Le peuple d'Heryon se bat contre un mystérieux envahisseur qui répand la corrosion, une maladie mortelle, sur tout le pays. Vous allez incarner Sélène et Daryon, dans leur quête pour sauver leur peuple grâce à la magie des cristaux.Plus de 60 heures de jeu vous attendent.