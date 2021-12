- Légendes Pokémon : Arceus présente le Voltorbe

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Perds pas la boule

Légendes Pokémon : Arceus sortira vendredi 28 janvier 202 sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en précommande. The Pokémon Company International et Nintendo ont dévoilé une nouvelle bande-annonce présentant la forme de Hisui de Voltorbe.Pas grand-chose à en dire de plus. C'est rond, ça roule et ça passe son temps à se battre entre deux siestes dans une Pokéball.On vous rappelle que le jeu permettra de découvrir la région de Sinnoh telle qu'elle était à l'origine, bien avant Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Il sera en 3D intégralement et proposera un monde bien plus ouvert que d'habitude. L'intrigue se déroule sur le Mont Couronné.