- Elden Ring, la nouvelle bande-annonce du jeu de George R.R. Martin

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

The new Lord of the Elden Ring

Fruit d'une collaboration entre le studio From Software (Dark Souls) et George R.R. Martin, l'écrivain derrière la saga Game of Thrones, Elden Ring est un jeu qui vous plonge en pleine apocalypse, dans un monde brisé, en pleine guerre contre les demi-dieux.Accompagné du général Radahn et de Malenia l’amputée, vous allez tenter de devenir le nouveau Seigneur d’Elden et réparer le monde. Pour cela, il va falloir vous aventurer dans l’Entre-terre et défaire le voile d’ombres qui est tombé sur le domaine de Marika.Le jeu sortira le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.