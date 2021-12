- Forspoken annoncé par Square Enix pour mai 2022

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Combat de meufs

Square Enix a annoncé la sortie de son jeu Forspoken pour le 24 mai 2022. Il sortira sur PC et PS5 uniquement. Une nouvelle bande-annonce, présentée par Ella Balinska, qui interprète l'héroïne Frey Holland, et l'actrice Pollyanna McIntosh (série The Walking Dead), qui incarne l'antagoniste Tannta Prav, a été dévoilée.Nouvelle aventure narrative, Forspoken vous fera évoluer dans Athia, un monde ravagé par la brume, miasme qui corrompt tout ce qu'il rencontre. Vous suivrez Frey Holland, une jeune femme qui a survécu à la brume et qui doit contrôler ses pouvoirs magiques dans l'espoir de la combattre.Et voici la vidéo.