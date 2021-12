- Sonic Frontiers annoncé par Sega

Publié le Lundi 13 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sonic, la peau lisse

Développé par la Team Sonic dirigée par le producer Sachiko Kawamura et le directeur Morio Kishimoto, Sonic Frontiers vient d'être annoncé par Sega.Le jeu est prévu pour la fin 2022 sur consoles, à savoir PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Ce nouveau jeu d'action-aventure se déroulera en zones ouvertes, pour la première fois de la série.