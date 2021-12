Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ? dévoile sa bande-annonce

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bien ou pas ?

"Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ? 3", baptisé "Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ?", sortira le 2 février 2022. Avec l'espoir pour toute l'équipe que les accusations qui courent contre l'un des acteurs, Ary Abittan, ne viendront pas gâcher la fête ou éclipser en partie la qualité du film.En attendant, donc, le film est réalisé par Philippe De Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Emilie Caen, Elodie Fontan, Alice David, Pascal Nzonzi, Salimata Kamate.Niveau histoire, les enfants de Claude et Marie Verneuil décident de leur faire une surprise pour leurs 40 ans de mariage : organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon en y invitant... tous les parents des gendres. Un mélange des cultures qui va s'avérer, bien entendu, complexe non seulement à organiser, mais aussi à vivre.Bon. Le premier film était top. Le deuxième, sans être non plus raté, n'était pas au niveau du premier. Un redressement pour le 3ème ?