Plein de nouvelles couleurs pour la PS5

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et sa manette aussi

Sony va lancer de nouvelles couleurs pours sa PS5 et pour ses manettes. Au menu, du bleu clair, du rose et du violet. Ah oui, mais comme on doit faire rêver les gens, ça devient du Starlight Blue, du Nova Pink et du Galactic Purple. Ah ben oui, ça fait plus "dans le coup".Les manettes seront vendues dès janvier 2022.En ce qui concerne les PS5, il ne s'agit pas à proprement dit de nouveaux modèles de consoles, avec de nouvelles couleurs. Bah non. Pour ça, il faudrait déjà qu'ils en aient à vendre, des PS5.Non, il s'agit "seulement" de façades, pour remplacer la blanche déjà existante sur votre PS5. Et là, je m'adresse aussi aux 3 qui ont réussi à en trouver une pour ce Noël.On retrouve nos 3 couleurs Starlight Blue, du Nova Pink et du Galactic Purple. Elles seront disponibles dans le premier semestre 2022. Mais dès janvier, deux nouvelles façades Midnight Black et Cosmic Red seront commercialisées. Rouge et noire, quoi, comme dirait Henri Beyle (toi aussi, cherche à comprendre ce trait de culture).Allez, on vous laisse découvrir ça en vidéo. Parce que ouais, Sony, ils n'ont pas de consoles, mais ils ont des vidéos. Parfaitement.