Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le Fédou

Pokémon Diamant étincelant (Nintendo Switch) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS4) Pokémon Perle scintillante (Nintendo Switch) Animal Crossing ; New Horizons (Nintendo Switch)

Ratchet & Clank Rift Apart Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042

Forza Horizons 5 Farming Simulator 22 Far Cry 6

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Farming Simulator 22

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042

Pokémon Diamant étincelant Mario Party Superstars Pokémon Perle scintillante

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2 Super Mario 3D Land Selects

Farming Simulator 22 Farming Simulator 22 - Edition Collector Football Manager 2022

Cette semaine, comme d'habitude, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 48ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Fédou, un fromage au lait de brebis fabriqué en Lozère.Pas de gros changement dans le top. Juste le retour de Mario Party Superstars dans le top 5. Pour le reste, on garde du Pokémon, du FIFA et du Farming Simulator. Bref, de la torture animale, du gros con en short et du péquenaud en salopette. Eh ben, elle est belle la France, tiens !Voici lepour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 :