Moonfall : le nouveau film de Roland Emmerich dévoile ses 5 premières minutes

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tout va péter

Le nouveau film de Roland "Mr Catastrophe" Emmerich sortira le 9 février 2022. Il s'appelle Moonfall et va faire en sorte d'en mettre plein la tronche à Hale Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plimmer, Kelly Yu et Donadl Sutherland.La Lune est sur le point de s'écraser sur la Terre et d'en éradiquer toute vie. Pourquoi ? Comment faire pour empêcher ça ? L'ancienne astronaute de la NASA Jo Flower n’a que quelques jours pour trouver la réponse...Les 5 premières minutes du film ont été diffusées. Inutile de vous dire que c'est un film à voir absolument sur grand écran.