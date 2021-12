Sniper Elite 5 sortira en 2022

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Trous de balles

Sniper Elite 5, le jeu signé Rebellion, sortira en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous y incarnerez le tireur d'élite Karl Fairburn qui tentera de s'opposer à l'opération Kraken en 1944, en France.Il faudra donc buter de l'officier nazi, sur des lieux réels de l'époque, et si vous le voulez, avec un ami, via le mode coop.Personnalisation avancée, campagne plus importante, physique de tir améliorée, déplacements retravaillés, mode invasion PvP, mode multi... ne sont que quelques-unes des petites choses que le jeu proposera.Allez, hop, bande-annonce.