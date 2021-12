- Concours Calendrier de l'Avent Jour 15 : The Caligula Effect 2 (PS4)

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

The Caligula Effect 2 (PS4)

Sortie: 22/10/2021

Éditeur: NIS America

Genre: RPG

Prix : 49,99 €

La poupée virtuelle Regret crée Redo, une simulation au sein de laquelle des gens sont pris au piège. Pour échapper à Redo, un groupe de lycéens « éveillés » reconstitue le Go-Home Club afin de lutter contre le règne de Regret et regagner le monde réel.

Bienvenue à l’académie tatefushi: partez à la rencontre des étudiants du go-home club, dont les souvenirs oubliés sont restaurés par l’idole virtuelle: χ.

Utilisez la compétence « imaginary chain » pour prédire les mouvements de vos ennemis afin d’adopter la stratégie idéale

Un paradis inoubliable: découvrez le monde de redo, né de la collaboration entre tadashi satomi, le scénariste des jeux persona et takuya yamanaka, son directeur.

Avec son scénario habilement maîtrisé et sa bande sonore aux rythmes enivrants inspirée des vocaloïd, the caligula effect 2 vous invite dans une expérience visuelle et auditive inoubliable.



Pour espérer remporter le jeu

3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer. Le vainqueur recevra le jeu dans les 5 jours.

ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.