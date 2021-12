(TEST) Death's Door (PS4, One, PS5, Xbox Series, Switch, PC)

Publié le Mardi 14 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La mort vous va si bien

Des fois, la vie, c'est comme une porte dans la gueule. Ça fait mal mais ça te permet de changer de pièce. C'est sur cette déclaration digne d'un mélange de Forrest Gump et de Gérard Depardieu quand il a 3 grammes, que Steven a testé le jeu Death's Door.Parce que j'ai récemment violemment ouvert la porte de Vincent pour l'engueuler puisque sa poule préférée avait chié un oeuf sur mon clavier et qu'en le couvant, elle avait envoyé 236 mails avec, comme sujet : "fqjmljlqghhlgqshlghlqhlqeshlq".Et juste derrière la porte, il y avait Steven qui venait prendre des nouvelles de son copain. Et qui a surtout pris la porte. Dans la gueule, donc. Et comme il a déclaré, une fois qu'il a repris connaissance, qu'il a vu "toute sa vie défiler, comme s'il était mort", je me suis dit que c'était le candidat idéal pour tester Death's Door.Des fois, la vie, c'est comme une porte dans la gueule. Ça fait mal mais ça te permet de changer de pièce, certes, mais surtout, ça te permet de tester des jeux.