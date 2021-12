Tom Clancy’s Rainbow Six Siege lance l'événement Snow Brawl

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vous allez avoir les boules

Ubisoft vient de lancer son événement "Snow Brawl" pour son jeu Tom Clancy's Rainbow Six. Disponible dès à présent, il durera trois semaines jusqu'au 4 janvier 2022.Cet ébénement propose un mode de jeu « capture de drapeau » dans un environnement enneigé. Comme d'habitude, il s'agit de récupérer le drapeau de l'équipe adverse et le ramener dans son camp pour marquer un point. Petite particularité : les joueurs disposent d'un nombre illimité de boules de neige comme arme principale et du lanceur boom de neige comme arme secondaire.Trois boules de neige seront nécessaires pour faire tomber un joueur.La carte sur laquelle se déroule l'affrontement est la carte Chalet, remaniée pour l'occasion. Les parties durent 10 minutes.La collection « Snow Brawl » comprend 45 éléments hivernaux dont des uniformes, des équipements de tête, des skins d'armes assortis et des cartes d’agents pour les membres des Blizzards oranges et des Lames bleues.