The King’s Man : Première Mission, la bande-annonce ultime

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tiré à 4 épingles

The King’s Man : Première Mission, prévu en salles le 29 décembre, dévoile sa bande-annonce ultime. Enfin, la dernière avant la sortie du film, quoi.Réalisé par Matthew Vaughn, The King’s Man : Première Mission nous propose de découvrir la formation et les origines de la mystérieuse agence gouvernementale avec comme cadre la Première Guerre mondiale.Niveau scénario, les pires tyrans du monde décident de s'allier pour massacrer des millions de personnes. Une personne va tenter de les en empêcher et pour cela, va réunir la fine fleur des combattants et espions... pour former l'agence King's Man.