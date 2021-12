Chocobo GP prévu pour mars sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Course de poulets ?

Square Enixc a annoncé la sortie de son Chocobo GP, qui je vous le rappelle est un jeu de courses de karting, pour le 10 mars prochain. Il sortira en version numérique uniquement et en exclusivité sur Nintendo Switch.Les joueurs incarneront des Chocobos et des personnages issus des univers de Final Fantasy. De la même manière, les circuits sont inspirés des mondes de la saga. Une version lite, non complète du jeu, sera disponible gratuitement à son lancement. Il s'agira en réalité d'une sorte de démo pour vous permettre de le tester.Au menu, courses contre la montre, de série ou personnalisées.A découvrir en vidéo, ci-dessous.