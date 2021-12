(TEST) Story of Seasons : Friends of Mineral Town (PS4, Xbox One)

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Labourer dans le pré

Quand on a une passion, difficile de s'en détourner. Regardez : des pilotes de ligne jouent à des jeux vidéo de simulateur de vol, des pilotes de courses jouent à des jeux de courses, des footballeurs jouent à des jeux de foot, des cyclistes jouent à des jeux de drogue... quand on aime, on vit sa passion à fond.Rien n'est moins surprenant, donc, de voir Vincent revêtir à nouveau sa salopette et tester un jeu dans lequel vous allez incarner un paysan.Sauf que dans le jeu, vous ne pouvez pas obliger votre femme à crier "meeeeuh" pendant vos rapports et vous n'obligez pas vos enfants à ramasser les choux dans les champs durant tout leur temps de libre, week-end compris.Et surtout, vous ne courez pas après les poules.Hein ? Pourquoi il court après les poules ?Vous trouverez la réponse dans le test...