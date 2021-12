Xbox Game Pass : encore des nouveautés pour décembre

Publié le Mercredi 15 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

De bien belles choses

Among Us (Cloud) ID@Xbox – 15 décembre

Ben 10 : La chasse aux pouvoirs (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Broken Age (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Firewatch (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

The Gunk (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

Lake (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

Mortal Kombat 11 (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Pat’ Patrouille : La Super Patrouille sauve la Grande Vallée (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Course avec Ryan (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Les Chroniques de la guerre de Lodoss : Deedlit au Labyrinthe des merveilles (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 décembre

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Console & PC) – 16 décembre

Microsoft a dévoilé le nom des nouveaux jeux qui débarquent durant cette quinzaine de décembre pour le Xbox Game Pass. On vous en rappelle le fonctionnement, comme d'habitude : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :