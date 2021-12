- Concours Calendrier de l'Avent Jour 16 : Warriors Orochi 4 Ultimate (PS4)

Publié le Jeudi 16 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

Concours Jour 16





Gagnez un exemplaire physique de





)



Warriors Orochi 4 Ultimate (PS4)

Sortie: 06/03/2020

Éditeur: Koei Tecmo

Genre: Action

Prix : 69,99 €

Le plus gros casting de personnages jamais créé : 7 combattants viennent se rajouter au casting des 170 personnages issus des jeux Dynasty, Samuraï et Orochi Warriors

Des affrontements à 1 contre 1000 : Jouez en solo ou avec un ami en coopération et décimez les armées adverses dans des batailles épiques seuls contre tous.

Nouveaux modes et fonctionnalités : Améliorez vos héros au maximum de leur potentiel grâce au système de promotion

relevez des défis de taille dans le mode « Challenge » et combattez des ennemis en boucle dans le mode « Infinity ».

Pour espérer remporter le jeu

, voici comment participer :





2-



3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer. Le vainqueur recevra le jeu dans les 5 jours.

1- Envoyez-nous un petit message à cette adresse e-mail SANS EN CHANGER L'OBJET. (en cas de problème avec le lien, l'adresse est concours@gamalive.com et l'objet : Concours Calendrier de l'avent Jour 16.2- Devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur "J'aime". 3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.