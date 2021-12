- Sweet Transit : ce jeu n'a rien à avoir avec votre anus

Publié le Jeudi 16 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et c'est dommage

Avec son nom, Sweet Transit pourrait être un jeu dans lequel il faut manger équilibré, avec plein de fibres, pour faire de bons gros cacas bien moulés, pas trop gros, pas trop durs, juste ce qu'il faut pour ne pas abîmer son petit anus.Mais non. En fait, il s'agit d'un jeu de gestion de chemin de fer...Vous allez créer des gares, relier des villes et villages, faire grossir votre compagnie et dans le but, bien entendu, de gagner un max de pognon.Le jeu sortira en accès anticipé début 2022. Sur Steam