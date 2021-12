- Stray Blade : baston de demi-dieux

Publié le Jeudi 16 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Deux demi-dieux, ça en fait un entier ?

Action RPG développé par Point Blank Games et édité par 505 Games, Stray Blade sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via l'Epic Games Store et Steam courant 2022.Proposant des éléments d'aventure et d'exploration, il vous place en pleine baston entre demi-dieux, dans un monde sauvage où les adversaires seront aussi la faune environnante. Accompagné de votre compagnon, le loup de Xhinnon, qui répond au nom de Boji, vous allez devoir maîtriser les pouvoirs des trois métaux d'Acréa pour restaurer l'équilibre du monde.Rien que ça. Et l'équilibre du monde, ça se restaure à grands renforts d'épée dans la gueule.