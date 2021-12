- Rugby 22 dévoile ses équipes

Publié le Jeudi 16 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ils sont gros, ils sont moches, ils sont en short

Nacon et Eko Software ont dévoilé les équipes de Rugby 22. Les équipes dans le jeu, pas du studio de développement. Parce que connaître les équipes de développement, on s'en fout. Enfin non, pas forcément. Mais euh... un petit peu quand même, là, nan ?Bref, les équipes nationales officielles de Rugby 22 ont été dévoilées : il s'agit de : Nouvelle-Zélande, Australie, France, Fidji, Irlande, Italie, Ecosse, Pays de Galles, Japon et GéorgieLe jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sortira le 27 janvier 2022. C'est la même équipe que pur Rugby 18 et Rugby 20. Reste à savoir s'ils feront suffisamment bien pour êtreencore là pour Rugby 24.