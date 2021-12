Alfred Hitchcock – Vertigo est sorti sur PC

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'appel du vide...

Microids et Pendulo Studios viennent de sortir le jeu vidéo Alfred Hitchcock – Vertigo sur PC. Les versions PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch sortiront en 2022.Pour rappel, il ne s'agit pas d'une adaptation du film Vertigo (Sueurs Froides). Le jeu est une sorte d'hommage qui tire son inspiration du film d'Hitchcock. Il raconte l'histoire d'Ed Miller, un écrivain miraculeusement rescapé d'un accident de voiture dans le canyon de Brody en Californie. Ed voyageait avec sa femme et sa fille, mais personne n'est retrouvé dans l'épave de la voiture. Traumatisé, Ed souffre désormais de vertiges importants. Il va tenter de découvrir ce qui a pu se passer...Le jeu est entièrement doublé en français.