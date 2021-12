- Nightmare Alley très bientôt au cinéma

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le cauchemard américain

Stanton Carlisle (incarné par Bradley Cooper) débarque alors qu’il traverse une mauvaise passe dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante nommée Zeena (jouée par Toni Collette), ainsi que son mari Pete (incarné par David Strathairn), ancienne star du mentalisme. Recherchant le succès, Stanton va s'initier auprès d’eux, et utilisera ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40.

Avec la vertueuse et fidèle Molly (Rooney Mara) à ses côtés, il prépare un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux (Richard Jenkins), et va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett).



Si vous voulez en apprendre plus avant la sortie, nous vous livrons dans notre immense bonté le trailer et le rapide documentaire qui sauront vous teaser juste ce qu'il faut.







Le film arrivera en salle le 19 janvier 2022 pour montrer aux gens qui le croieraient encore que non, le rêve américain n'est pas toujours synonyme d'honnêteté.