- La date de sortie de OlliOlli World dévoilée

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le nouveau skatepark c'est pour quand ?

OlliOlli World, troisième opus de la série OlliOlli, développée par Roll7 un studio londonien qui a notamment remporté un BAFTA et plusieurs autres récompenses.



C'est un jeu d'action et de plates-formes sur le thème du skateboard skateboard, présentant un gameplay basé sur l'état de flux, (un gameplay qui permet d'atteindre un équilibre parfait entre concentration et relaxation) doté de commandes précises, le skate demande de la technique même dans les jeux. Le jeu prend place dans Radlandia, un monde dynamique rempli de personnages hauts en couleur, qui recherchent les divinités du skate qpour les guider dans la quête du Gnarvana.



Le jeu nous offrira des options de personnalisation variées, pour que les joueurs s'approprient leur personnage : Couleur de peau, cheveux, poses, tricks ou encore vêtements, il y aura l'embarras du choix .



OlliOlli World possède également deux modes multijoueurs qui sont : la ligue du Gnarvana et le portail du Gnarvana. La ligue du Gnarvana est faite pour ceux qui aiment relever des défis et veulent prouver leur maîtrise du skate, ce mode permet aux joueurs de niveaux similaires de ce mettre en compétition. Le but est de monter en rangafin de gagner de nouveaux objets de personnalisation de personnage, comme des planches de skate, des roues et bien plus encore.



Le mode portail du Gnarvana permet aux joueurs de créer des niveaux originaux qu'ils pourront partager, ils comprendront des paramètres tels que le style, la difficulté et la longueur (sympa pour la communauté).



OlliOlli World arrivera en version dématérialisée le 8 février 2022, sur PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One, PC et Nintendo Switch.