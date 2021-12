- Hidden Deep : l'horreur débarque en accès anticipé

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Claustro s'abstenir

Tous les membres d'équipage d'une station sous-marine ont disparu. Au fond de la mer, vous allez mener l'enquête pour comprendre ce qui a bien pu se passer... mais attention, vous n'êtes pas seul...Non, non, vous n'êtes littéralement pas seul puisque le jeu Hidden Deep est un thriller de science-fiction claustrophobique dans lequel les joueurs, au nombre de 4, vont devoir coopérer pour survivre.Le jeu s'inspire des classiques hollywoodiens tels que Alien ou The Thing, mais aussi des jeux tels que Half-Life.Dès le 24 janvier, il débarque en accès anticipé sur Steam . Il est développé par Cogwheel Software et édité par Daedalic Entertainment,