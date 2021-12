- Dying Light 2 Stay Human, les configurations requises...

Publié le Vendredi 17 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sauf qu'on ne peut pas acheter de nouvelle carte graphique...

Configuration minimale requise* : PROCESSEUR : Intel® Core™ i3-9100 (4 cœurs /4 threads) @ 3,6 GHz / AMD Ryzen™ 3 2300X (4 cœurs / 4 threads) @ 3,5 GHz

RAM : 8 GB

GPU : NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4 Go VRAM)

Système d'exploitation : Windows 7 *pour une résolution de 1080p à 30 images par seconde



Spécifications système recommandées** : PROCESSEUR : Processeur Intel® ou AMD cadencé à 3,6 GHz ou plus.

Par exemple, Intel® Core™ i5-8600K ou AMD Ryzen™ 5 3600X, ou plus récent.

RAM : 16 GB

GPU : Carte graphique NVIDIA ou AMD dédiée avec au moins 6 Go de VRAM dédiée et prise en charge de DirectX 11.0 et Shader Model 5.1.

Par exemple, NVIDIA GeForce® RTX 2060 6 Go ou AMD Radeon™ RX Vega 56 8 Go, ou plus récent.

Système d'exploitation : Windows 10 **pour une résolution de 1080p à 60 images par seconde



Ray-Tracing On Configuration minimale requise*** : CPU : Intel® Core™ i5-8600K @3.6 GHz ou AMD Ryzen™ 5 3600X @3.6 GHz, ou plus récent.

RAM : 16 GB

GPU : NVIDIA GeForce® RTX 2070 6 Go ou AMD Radeon™ RX Vega 56 8 Go, ou plus récent.

Système d'exploitation : Windows 10 *** pour une résolution de 1080p à 30 images par seconde



Ray-Tracing On Configuration système recommandée**** : CPU : Intel® Core™ i5-8600K @ 3.6 GHz / AMD Ryzen™ 5 3600X @ 3.6 GHz

RAM : 16 GB

GPU : NVIDIA GeForce® RTX 3080 6 Go ou AMD Radeon™ RX Vega 56 8 Go, ou plus récent.

Système d'exploitation : Windows 10 ***pour une résolution de 1080p à 60 images par seconde.

Techland a dévoilé les configurations requises pour jouer à . Dying Light 2 Stay Human. On vous rappelle que le jeu sort le 4 février 2022.On précisera, parce qu'on ne sait jamais vu le nombre de débiles qu'on rencontre sur Internet, que ces configurations concernent le PC. Sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, il vous faudra... une Xbox One, une Xbox Series, une PS4 ou une PS5... Quant à la version Nintendo Switch, on vous laisse deviner quelle console il vous faudra pour y jouer...En attendant, donc, les specs PC :