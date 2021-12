- Concours Calendrier de l'Avent Jour 18 : Men In Black Coffret 4 films (Blu-ray)

Publié le Samedi 18 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Men In Black Coffret 4 films (Blu-ray)

De Barry Sonnenfeld, F. Gary Gray

Avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg

Sony Pictures

Prix : 39,99 €

Contient : Men in Black (1997) Leur existence est le secret le mieux gardé qui soit, ils sont notre meilleur et notre seul remède contre la vermine intergalactique qui menace notre planète, le silence est leur langue maternelle, ils sont vêtus de noir, ce sont les Men In Black. Men in Black II (2002) Chercher un nouveau partenaire à la hauteur de K est le passe-temps favori de l'agent J depuis que son mentor est redevenu humain parmi les humais. Jusqu'à l'arrivée de Serleena, redoutable alien ayant pris l'apparence d'un mannequin en lingerie fine... Men in Black 3 (2012) En quinze ans de carrière chez les Men in Black, l'agent J a vu beaucoup de phénomènes inexplicables... Mais rien, pas même le plus étrange des aliens, ne le laisse aussi perplexe que son partenaire, le sarcastique K. Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont menacés, l'agent J décide de remonter le temps pour remettre les choses en ordre. Il va alors découvrir qu'il existe certains secrets de l'univers que K ne lui a jamais révélés. Il est cette fois obligé de faire équipe avec l'agent K, plus jeune, pour sauver la vie de son partenaire, l'agence, et l'avenir même de l'humanité... Men in Black : International (2019) Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l'organisation Men In Black.

