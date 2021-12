- Dying Light 2 Stay Human, les coulisses du trailer

Publié le Lundi 20 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Making of

Techland a sorti, il y a une dizaine de jours, une belle bande-annonce cinématique, pas piquée des vers, et qui vous met bien dans l'ambiance de son Dying Light 2 Stay Human.Parce qu'on est sympa, on vous la remet :Mais la nouveauté, c'est qu'ils ont publié une autre vidéo, celle-ci présentant les coulisses de la création de cette bande-annonce. Et c'est très intéressant.