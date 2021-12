Stranger of Paradise Final Fantasy Origin s'offre une vidéo

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La cinématique du Pont Nord

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sortira le 18 mars 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Cet action-RPG est développé par la Team Ninja en collaboration avec Tetsuya Nomura (FF VII, Kingdom Hearts).Le jeu raconte l'histoire de Jack, accompagné de ses alliés, alors qu'ils ouvrent les portes du Temple du Chaos et vont découvrir s'ils sont ou non les Guerriers de la Lumière comme l'annonce la prophétie.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour découvrir le jeu.