F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch se met à jour en français

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Lapin de Noël

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch vient de bénéficier d'une grosse mise à jour. Le jeu, disponible sur PC et PlayStation, sera désormais disponible dans plusieurs langues, dont le français (mais aussi le russe, l'allemand, l'espagnol et le portugais).La mise à jour ajoute également le mode Boss Rush : après avoir terminé le jeu, en accédant au Terminal spécial de Torch Tower, les joueurs pourront décider d'affronter tous les boss du jeu, l'un après l'autre ou tous ensemble. Un mode de difficulté cauchemar a également été ajouté.Enfin, une option permet d'écouter la bande-son et de regarder un mini-artbook.