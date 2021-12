Warface : Snowstorm est disponible

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vive le vent, vive le vent...

MY.GAMES vient de sortir la saison Snowstorm dans Warface, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Cette nouvelle saison introduit un nouveau Battle Pass, des cartes spéciales pour le nouvel an, ainsi qu'un nouvel agent.La mise à jour Snowstorm est gratuite. Le fusil d'assaut OTs-14 Groza ou encore des armes de la série Crystal sont à gagner comme récompenses spéciales.Le nouveau Battle pass ajoute de nouvelles activités quotidiennes dans le but de gagner des récompenses. Plusieurs cartes (Hangar, District 4 et Oil Depot) se mettent aux couleurs de Noël et enfin, de nouveaux contrats ont été ajoutés.