Winter Ember : action et infiltration en monde ouvert

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il ressemble à Green Arrow

Winter Ember est un jeu d'action-infiltration développé par Sky Machine Studios et édité par Blowfish Studios. Il sortira courant 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Créé par Kevin Grevioux, à qui l'on doit la série Underworld mais aussi des réalisations chez Marvel et DC Comics, l'univers de Winter Ember vous plonge dans la ville d'Anargal, une cité prospère gérée par une élite aristocratique, à une ère similaire à l'Ere Victorienne. L'un de ces nobles, Arthur Artorias, va voir sa vie bouleversée...Le jeu s'offre une bande-annonce, mais aussi une préquelle en Comics