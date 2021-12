Expeditions: Rome dévoile ses phases de combat

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une rasade de Rome

S'inspirant de faits réels et de vrais personnages au travers de 3 campagnes solo, le jeu Expeditions: Rome raconte l'histoire d'un jeune légat, durant la Rome Antique, dont le père a été assassiné par son opposant politique. Forcé à fuir la capitale, notre héros part, à la tête d'une légion romaine, en guerre contre des rebelles grecs. Soin épopée va le conduire jusqu'en Gaule pour imposer la volonté de Rome. Il va devoir faire ses preuves et choisir avec discernement ses alliés, dans un monde où la traitrise est monnaie courante dans le jeu des politiques, mais aussi des soldats. Jusqu'à, au final, revenir plus fort et se venger.Expeditions: Rome est un RPG avec des combats au tour par tour développé par Logic Artists, un studio danois. Il sortira le 20 janvier 2022.Ce sont justement les combats qui sont au coeur de la nouvelle vidéo.