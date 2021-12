Assassin's Creed Symphonic Adventure - the Immersive Concert

Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

We will rock you (ou pas)

Ubisoft et Overlook Events ont annoncé Assassin’s Creed Symphonic Adventure, un nouveau concert symphonique créé pour fêter le 15ème anniversaire de la franchise Assassin’s Creed.Ce concert proposera de redécouvrir les musiques d’Assassin’s Creed, voyageant comme les différents jeux, à travers les époques, depuis la Grèce antique jusqu’à des temps plus modernes.L’orchestre et le chœur seront accompagnés d'un écran vidéo, de lumières et effets sonores tirés des jeux. Et des vidéos, bien entendu.Première mondiale à Paris le 29 octobre 2022 au Grand Rex.