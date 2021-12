F1 2021 s'associe à Carlos Sainz

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il a mis le ton

Si le jeu est déjà sorti, EA et Codemasters continuent de promouvoir leur F1 2021 à grands renforts d'annonces et de vidéos. Sans doute aussi pour préparer la prochaine saison...Aujourd'hui, on nous annonce une série de vidéos en partenariat avec le pilote Carlos Sainz. Le pilote de chez Ferrari, qui s'est classé 5ème au championnat du monde, livre quelques secrets sur son parcours.D'autres vidéos sont prévues dans les semaines à venir.