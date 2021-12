- Taito : la nouvelle mini-borne d'arcade arrive en Europe

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

40 jeux plus 10 en option

Space Invaders (1978)

Lunar Rescue (1979)

Steel Worker (1980)

Lupin III (1980)

Qix (1981)

Pirate Pete (1982)

Adventure Canoe (1982)

Elevator Action (1983)

Chack’n Pop (1983)

Outer Zone (1984)

The Fairyland Story (1985)

The Legend of Kage (1985)

Halley’s Comet (1986)

Bubble Bobble (1986)

KiKi KaiKai (1986)

Scramble Formation (1986)

Rastan Saga (1987)

Kyūkyoku Tiger/Twin Cobra (1987)

Rainbow Islands Extra (1988)

Raimais (1988)

The NewZealand Story (1988)

Tatsujin/Truxton (1988)

Don Doko Don (1989)

Volfied (1989)

Violence Fight (1989)

Cadash (1989)

Liquid Kids (1990)

Gun Frontier (1990)

Runark (1990)

Hat Trick Hero (1990)

The Ninja Kids (1990)

Metal Black (1991)

RayForce (1993)

Kaiser Knuckle (1994)

Darius Gaiden (1994)

Bubble Symphony (1994)

Elevator Action Returns (1994)

Dan-Ku-Ga (1994)ersion améliorée de Kaiser Knuckle ci-dessus

Puzzle Bobble 2X (1995)

Bubble Memories (1995)

Marine Date (1981)

Strike Bowling (1982)

Birdie King (1982)

Arkanoid (1986)

Plump Pop (1987)

Arkanoid II Revenge of Doh (1987)

Syvalion (1988)

Cameltry (1989)

Arkanoid Returns (1997)

Puchi Carat (1997)

Initialement disponible en exclusivité au Japon, la mini-borne d'arcade "Taito Egret II mini" débarque début 2022 en Amérique du Nord et en Europe.Cette mini-borne arrive avec 40 jeux préinstallés, dont Space Invaders, Lunar Rescue, Bubble Bobble, Darius Gaiden, Qix, Scramble ou encore Violence Fight.Elle mesure 155x209x200mm et possède un stick avec six boutons d'action. Elle s'alimente via USB. Les jeux sont proposés en 1024x768, l'écran est rotatif pour s'adapter aux jeux horizontaux comme verticaux. Et un port HDMI permet de la brancher sur la télé. Notez, enfin, qu'un paddle supplémentaire peut être acheté. Il contient 10 jeux bonus.Le prix n'a pas été dévoilé, mais on se doute qu'il doit piquer le cul.