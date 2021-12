- Diablo IV dévoile son système de jeu et ses objets

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beau, mais lent ?

Diablo IV devrait, en théorie, débarquer l'année prochaine. Blizzard a dévoilé un long article, présentant la mise à jour des objets et du système de parangon ainsi que les effets visuels dans Diablo IV.Vous pouvez retrouver cet article sur le site officiel du jeu Les compétences+, les objets uniques et légendaires, le plateau de parangon, l'amélioration du combat, les sources de lumière et objets éclairés, les compétences dynamiques ou encore les effets de morts sont autant de sujets abordés dans cet article.Et on a quelques vidéos, qu'on colle pour ceux que ça gaverait d'aller lire l'article, mais qui veulent zieuter le prochain Diablo. Ça a l'air joli. Lent, mais joli :