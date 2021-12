- Tainted Grail: The Fall of Avalon, un nouveau RPG

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est la merde à Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon fait suite à Tainted Grail: Conquest. C'est un RPG façon roguelike. Le tout dans un univers Dark Fantasy, réinterprétant les légendes arthuriennes.Lorsque les humains débarquent à Avalon, persuadés d'avoir trouvé le paradis sur Terre, ils se heurtent finalement à une contrée sauvage et peuplées de monstres et démons. Le Roi Arthur est mort. La peste rouge ravage le pays.Bref, ça pue la mort.Va falloir faire le ménage.Le jeu se joue en vue subjective et est en cours de développement sur PC. La page Steam est déjà ouverte. Le jeu n'a pas de date de sortie mais pourrait débarquer en accès anticipé dans les prochains mois.