(TEST) Roccat Torch, un bon micro PC

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vous n'entendez plus que ma voix...

Si je n'avais pas embrassé la merveilleuse profession de guide spirituel qui ensemence votre intellect avec son incommensurable savoir, j'aurais aisément pu me laner dans une carrière de chanteur.Si, si, parfaitement.Déjà, je chante bien. Bon. Certains diront que je me débrouille, mais que ce n'est pas suffisant pour devenir chanteur. Je leur répondrai que quand on entend toutes les merdes qui passent à la radio et se hissent en tête du top 50, j'ai toutes mes chances.Bref, j'ai testé un micro.