- A.I.D. - Artificial Intelligence Defence : il faut tuer tous les humains

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Skynet

A.I.D. - Artificial Intelligence Defence est un jeu de stratégie en temps réel qui vous place dans la peau, enfin c'est une expression, d'une IA bien décidée à faire le ménage sur Terre. Le but est d'éradiquer l'espèce humaine une bonne fois pour toutes, en détruisant les derniers bastions qui résistent encore.Vous allez devoir développer votre technologie pour produire des armes de plus en plus performantes, augmenter vos capacités, construire des bâtiments, des soldats...Et le premier qui essaie d'envoyer quelqu'un dans le passé pour sauver John Connor, on lui fait un deuxième trou du cul à coups de lasers.Le jeu est prévu pour 2022, sur PC uniquement