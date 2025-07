Out of Time sera lancé en exclusivité sur l'Epic Games Store le 25 septembre 2025

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Un certain Ozzy a sorti une musique du même nom

Avez-vous déjà entendu une histoire qui commence par : « Un dinosaure, un mécha et un chevalier débarquent dans un roguelike…» ? Non ? Eh bien, maintenant, oui ! Bienvenue dans, un roguelike d'action où passé, présent et futur s’entremêlent, laissant le monde dans un sacré chaos.Dans, le chaos est né d'un événement appelé « L'Éclatement », fusionnant passé, présent et futur dans un champ de bataille dynamique, imprévisible et en constante évolution. Des survivants de toutes les époques se rassemblent à Infinitopia, dernier bastion de la civilisation, s'aventurant dans des régions dangereuses et corrompues lors de missions trépidantes, en solo ou en coopération, pour reconquérir la réalité. Mais n'ayez crainte ! L'Éclatement peut prendre mais il peut aussi donner ! Les joueurs auront le choix entre plus de 190 millions de combinaisons d'équipement et d'armes allant du Moyen Âge aux utopies cyberpunk futuristes, en passant par la préhistoire antédiluvienne, les terres désolées post-apocalyptiques et voir même au-delà. Ces nombreuses possibilités leur permettront de créer leurs propres configurations personnalisées pour chaque partie. Des classes ? Pas besoin de classes. Chaque joueur choisit l'équipement qui correspond le mieux à son style de jeu pour chaque partie. Si vous souhaitez combiner un lance-roquettes à des pouvoirs de soin et à une armure de tank, faites comme bon vous semble.est un jeu développé et édité par Manticore Games. Le jeu sera disponible le 25 septembre 2025 sur PC via l'Epic Games Store